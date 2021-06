GROTTAMMARE – Giovedì prossimo, 10 giugno, alle ore 21, le pagine Facebook “Esodi residenze digitali” e “Città di Grottammare” ospiteranno la presentazione dell’ultimo lavoro letterario di Lucilio Santoni, intitolato “Legato con amore in un volume” .

L’autore dialogherà con Emanuela Micozzi, Alessia Ripani, Gaia Taffoni e Sara Vallese per un nuovo omaggio della Città a Dante Alighieri, nell’anno del settimo centenario dalla scomparsa del sommo poeta.

Animato da un’intima curiosità e dall’amore per la poesia, Santoni prova a inventare la nuova forma del viaggio attraverso la selva oscura fino all’amore che muove l’universo. Senza cercare l’approvazione e il consenso, prova a dire con parole chiare le brucianti contraddizioni dell’animo umano, le incoerenze di cui è piena la nostra vita e i falsi moralismi di chi crede di essere dalla parte della virtù. In realtà, inferno e paradiso, sostiene l’autore, ce li abbiamo dentro e l’unica cosa che possiamo fare, per vivere meglio, è bruciare tutto nel dolce fuoco della poesia.