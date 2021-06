di Lucia Franca Rozzi

La presenza dei cinghiali nella riserva può rappresentare un pericolo per i frequentatori della zona , oltre che per le coltivazioni che rischiano di essere calpestate, se non adeguatamente recintate. Si raccomanda di portare i cani al guinzaglio , onde evitare che possano minacciare il cinghiale che in tal caso ha la tendenza ad attaccare. Quindi di non disturbare o avvicinarsi all’animale.

Dopo i numerosi avvistamenti dei mesi scorsi non è stata varata ancora una soluzione sistemica, che affronti le cause del problema invece che procedere all’abbattimento becero del singolo esemplare, che come si è visto non garantisce una soluzione duratura. Ci sarebbe bisogno del coinvolgimento di esperti e persone competenti, al momento in zona il problema non è stato ancora affrontato seriamente, difatti solo le associazioni locali si sono movimentate dopo gli episodi dei mesi scorsi.