GROTTAMMARE – Il progetto di riqualificazione del nuovo “Lungomare Centro” riapre alla cittadinanza di Grottammare gli incontri in presenza con l’amministrazione comunale.

L’appuntamento si terrà lunedì prossimo 14 giugno, nella sala Kursaal. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite.

Dopo mesi di contatti virtuali, non poteva che essere un tema di portata storica a riaccendere il confronto: la riqualificazione riguarda il tratto centrale del lungomare Della Repubblica, per il quale è stato già approvato un progetto di fattibilità dalla Giunta comunale nel mese di marzo. L’assemblea è organizzata dal servizio Partecipazione, con il coordinamento della consigliera Stefania Fares, che aprirà i lavori alle ore 21.

“Le Giornate della Partecipazione – sottolinea la consigliera Fares – , ovvero il contenitore degli approfondimenti attraverso i quali l’Amministrazione incontra i cittadini, ritorna in presenza con il progetto del lungomare centro. L’opera, che completa l’intervento di riqualificazione del litorale iniziato nel 1998 con il tratto di viale Colombo e che ha interessato negli anni tutti i tratti di costa cittadina, rappresenta l’occasione giusta per un momento di confronto dal vivo con i cittadini”.

In vista della progettazione definitiva e della richiesta delle autorizzazioni necessarie, i cittadini sono dunque invitati a dire la loro sull’opera che andrà a riammodernare, ridefinire e valorizzare gli spazi compresi tra Corso Mazzini e viale Ballestra, collegandoli alle sezioni di lungomare già riqualificati sia a nord che a sud, per una lunghezza di circa 560 metri lineari e una superficie complessiva di circa 7500 mq, sommando l’area del viale ad est con quella ad ovest, che è destinata a diventare esclusivamente ciclabile.

“Più verde e più spazi per permettere ai bambini di giocare all’aperto sul nostro lungomare”, anticipa l’assessore alle Opere pubbliche, Manolo Olivieri, che illustrerà più dettagliatamente i punti della riqualificazione durante l’incontro.

L’importo stimato dell’intervento è di 1.500.000 euro. L’investimento è previsto nel Piano annuale delle Opere pubbliche e finanziato con l’accensione di un mutuo.

I criteri alla base dello studio progettuale verranno descritti dal sindaco Enrico Piergallini, alla presenza dei tecnici dell’Area Gestione del Patrimonio che potranno fornire informazioni aggiuntive ed eventuali approfondimenti richiesti dal pubblico presente.

“Nei mesi di lockdown – dichiara il sindaco Enrico Piergallini – abbiamo continuato a lavorare per poter tentare di realizzare questo fondamentale progetto di riqualificazione per il turismo grottammarese che avevamo inserito all’interno del nostro programma elettorale di mandato. Vogliamo essere ostinati, pieni di entusiasmo e di speranza: per questo, nelle ultime settimane abbiamo accelerato affinché il progetto di riqualificazione del lungomare nord potesse essere presentato alla città prima dell’estate. E’ un bel progetto sul quale abbiamo ragionato molto: orientato all’utenza dei nostri spazi pubblici e alle caratteristiche che rendono Grottammare riconoscibile nella Riviera. Siamo certi che il progetto piacerà e siamo pronti a ricevere suggerimenti e consigli che possano essere integrati nella progettazione”.

