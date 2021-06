SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per consentire l’esecuzione di lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in via Gramsci, successivi alla realizzazione degli scavi realizzati per il posizionamento del sistema di videosorveglianza comunale, la Polizia Municipale sambenedettese ha emanato un’ordinanza che prevede alcune limitazioni alla circolazione nelle giornate di domani e dopodomani.

Per domani mercoledì 9 giugno ci sarà un restringimento di carreggiata in via Gramsci, nel tratto compreso tra via Pizzi e viale Secondo Moretti, e il divieto di transito solo per il tempo necessario alle lavorazioni da effettuare, nelle vie Gentili, Sanzio e Galilei.

Per giovedì 10 giugno via Gramsci sarà ristretta nel tratto compreso tra via Roma e via Pizzi in direzione di marcia nord-sud, quindi nella corsia di marcia ad uso esclusivo di autobus e taxi. Sempre il 10 giugno sarà in vigore il divieto di transito in via Pizzi all’intersezione con via Gramsci e in via Roma all’intersezione con via Gramsci.

Solo nel periodo di tempo necessario alle lavorazioni da effettuare, sarà inoltre in vigore il divieto di transito in via La Spezia all’intersezione con via Gramsci e il divieto di sosta esclusi gli autobus nel lato ovest di piazza Garibaldi nell’area compresa tra via Roma e la traversa ovest della stessa piazza. In ogni caso è presente l’apposita segnaletica mobile.

