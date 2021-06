SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora problemi e traffico intenso in uno snodo cruciale per la circolazione del nostro territorio.

Parliamo della situazione in A14 nel tratto tra Abruzzo e Marche, alle prese con i lavori di manutenzione delle gallerie che causano disagi, rallentamenti e in diversi casi pure incidenti.

Autostrade per l’Italia ha assicurato lo stop ai cantieri per metà giugno ma al momento delle “buone nuove” i disagi e le code (chilometriche) restano.

Solo ieri, 7 giugno, un lunedì lavorativo, si sono registrati in serata dieci chilometri di code tra Val Vibrata e la costa fermana come visibile nel nostro filmato in primo piano e diffuso anche sulle nostre pagine Facebook. Traffico che poi si è formato anche lungo la Statale 16.

Automobilisti e camionisti ormai esasperati.

