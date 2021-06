Nella toccante cerimonia odierna, dopo quaranta anni esatti dall’incendio, non sono stati invitati i dirigenti ancora in vita, protagonisti della storia calcistica della nostra beneamata Samb

Stadio F. lli Ballarin. È stato celebrato oggi il 40° anniversario della tragedia che costò la vita a due ragazze sambenedettesi. È stata una ricorrenza commovente che abbiamo riportato con foto e interviste a ex calciatori rossoblu. Tutto giusto ma con una mancanza che possono capire soltanto coloro che hanno vissuto quegli anni e anche molti altri precedenti.

L’amministrazione Piunti avrebbe dovuto sapere e invitare i pochi dirigenti ancora in vita e protagonisti dei migliori anni della nostra gloriosa squadra di calcio, personaggi che alla pari dei calciatori, e magari anche di più, hanno contributo a mantenere per anni la squadra in serie B e pagando di tasca propria quando tutto finì con l’arrivo di Antonio Venturato.

Tutti scomparsi meno quattro, di cui tre residenti in città: Umberto Travaglini, vice presidente per tantissimi anni, Giambattista Giorgini e Enzo Nucifora, in qualità di dirigenti. Il quarto Floriano Bollettini per anni vice presidente, vive da un po’ di tempo in Lombardia.

Credo che avrebbero gradito l’invito, bastava provarci.

