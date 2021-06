Secondo le dichiarazioni rilasciate in data 27 maggio, la data di riapertura o meglio di inaugurazione doveva essere intorno al 6-7 giugno, ma i lavori sono ancora in corso d’opera

di Lucia Franca Rozzi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il cantiere sul lungomare non è stato ancora smantellato, come invece doveva essere secondo le dichiarazioni rilasciate lo scorso 27 maggio durante la riunione congiunta della V Commissione consiliare – Lavori Pubblici e Ambiente e dellaVI Commissione – Pianificazione territoriale. La data di riapertura o meglio di inaugurazione doveva essere intorno al 6-7 giugno, ma i lavori sono ancora in corso d’opera.

Siamo andati a fare un giro lungo il perimetro del cantiere e abbiamo notato che il marciapiede e la ciclabile sono stati ultimati, ma manca ancora l’asfalto sulla carreggiata. Dato l’attuale stato delle cose vien da supporre che prima di un’altra settimana non si riesca a finire, complice, oltre il ritardo accumulato, il meteo non favorevole.

Intanto in città sono arrivati i primi turisti e parcheggiare nei giorni festivi risulta sempre più difficile. Non sono note le cause di questo ulteriore ritardo, ma date le dichiarazioni rilasciate in precedenza e visto lo stato dei lavori attuale, non sono chiari i progressi fatti.

