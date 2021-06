Gli alunni della quarta C della scuola primaria Benedetto Croce hanno vinto il secondo premio del concorso indetto dal BIM TRONTO “La scuola che vorremmo”. Grande soddisfazione per l’istituto e per le istituzioni monteprandonesi. Complimenti ai piccoli grandi partecipanti, con l’auspicio che i loro sogni per una scuola migliore si realizzino al più presto

Il 4 giugno il Presidente del Bim Tronto, Luigi Contisciani, alla presenza del Sindaco e della Preside dell’I.C. di Monteprandone, la classe quarta C è stata premiata nel giardino della Scuola Primaria B. Croce con il secondo premio assegnatole per la categoria “efficacia del messaggio”.

In seguito alla visione di filmati dedicati a quattro grandi personalità del passato, ma sempre molto attuali, gli alunni della quarta C sono stati invitati ad esprimere il loro pensiero su una scuola ideale.

Maria Montessori, Don Lorenzo Milani, Alberto Manzi e Mario Lodi sono personaggi che hanno lasciato il segno ed ispirato i giovani allievi della primaria Benedetto Croce.

Dalla raccolta delle loro idee è nato un racconto che si conclude con una ipotetica lettera al ministro dell’istruzione, in cui si illustrano tutte le proposte per una scuola migliore, in cui i bambini possano sentirsi più liberi di esprimersi e di agire.

L’elaborato è stato intitolato “Esplor…azione” e consiste in un libro cartaceo contenente quattro avventure a fumetti con testo a fronte in Braille e una versione audiovisiva della stessa narrazione, interpretata dalle voci degli stessi alunni.

È stata un’esperienza molto significativa e l’intera classe ha partecipato con motivazione e impegno. Con questo lavoro gli alunni hanno partecipato al concorso indetto dal BIM TRONTO, “La scuola che vorremmo”.

