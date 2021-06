Carabinieri in azione

FERMO – Controlli delle Forze dell’Ordine in questi giorni.

Nel Fermano i carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno arrestato una persona per furto in abitazione e possesso di arnesi da scasso, materiale tutto sottoposto a sequestro.

Norme anti-Coronavirus, i militari hanno elevato cinque multe nel Fermano per il mancato rispetto dei provvedimenti emessi e in vigore per la tutela della salute pubblica.

