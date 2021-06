La nuova società che si è aggiudicata all’asta la società di Viale dello Sport non si arrenderà. Nel caso che entro il 10 luglio non sarà possibile pagare le tasse arretrate di Fedeli che Serafino non ha pagato

SAN BENEDETTO – Nell’ambiente della nuova società c’è molta fiducia a proposito del termine perentorio per il pagamento delle cartelle esattoriali che, stranamente, sarebbero arrivate al nuovo presidente appena lo scorso 3 giugno con scadenza 5 giugno.

Oltretutto pare che riguardano pagamenti che avrebbe dovuto fare Fedeli. “E la lega soltanto adesso si ricorda di farli pagare a chi ha già speso 1100 euro tra saldo calciatori, parcelle per curatori e notaio e i 540 mila necessari per vincere l’asta, si tratta di un accanimento senza senso contro la nuova società”. Investimento insomma che non si ha assolutamente intenzione… di buttare a mare.

Si preannuncia un lungo contenzioso se, entro giovedì 10 giugno, non verranno versati alla Figc. Probabilmente Renzi & C. ce la faranno ma se non sarà possibile si ricorrerà fino all’ultimo grado di giudizio con i campionati in bilico, cosa alla quale una Figc, spesso confusa, ci ha abituati. Basti ricordare il Catania che fu inserito in agosto come ventunesima squadra, qualche anno fa.

Speriamo bene.

