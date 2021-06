Ecco come assistere, tutte le info

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le infrastrutture della regione Marche al centro del dibattito per l’evento on line organizzato dal nuovo comitato Viabilità Marche sud.

Con l’arrivo dell’estate il tema caldo, oltre il sole sono le file interminabili in autostrada e non solo.

Tracciando un bilancio tra presente e guardando in prospettiva al futuro si affronteranno i temi della

situazione con Aspi, dello sviluppo di ferrovie, porti, aeroporti nella regione Marche.

Sotto la regia dei promotori del nuovo comitato, da poco costituito, che verrà presentato nella

serata, si dialogherà con le forze politiche sui temi delle infrastrutture regionali per trovare

soluzioni e prospettive nuove, puntando anche alla sinergia tra Regioni. La mission del nuovo

direttivo si indirizza su due fronti, da una parte l’emergenza del momento e dall’altra lo sviluppo

futuro delle infrastrutture con il coinvolgimento delle parti sociali, come sindacati e associazioni di

categoria e degli enti territoriali, siano essi regionali, provinciali e locali.

I relatori della serata saranno i rappresentanti del governo centrale e regionali con l’intervento del

Senatore Mauro Coltorti, presidente della Commissione Trasporti del Senato, dell’Assessore

Regionale alle Infrastrutture e Lavori Pubblici, avvocato Francesco Baldelli, dell’avvocato Guido

Castelli, Assessore della Regione Marche con delega al Bilancio e del Senatore Giorgio Fede.

L’incontro, previsto per il 9 giugno a partire dalle ore 21,15 è aperto a tutta la cittadinanza.

La diretta verrà trasmessa su Fb alla pagina Viabilità Marche sud.

