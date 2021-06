ACQUAVIVA PICENA – Di seguito una nota, giunta in redazione il 5 giugno, da Acquaviva Futura, gruppo consiliare di minoranza.

Segnaliamo la situazione di incuria denunciata tante volte anche dai residenti ai consiglieri di maggioranza ma, come evidenziato dalle foto, poco o nulla hanno fatto in questi anni.

Contrada San Giacomo, non essendo in parte ancora asfaltata, presenta una situazione di dissesto che provoca disagi quotidiani ai residenti o alle persone che, per vari motivi, sono costrette a raggiungerla in auto; la situazione si fa ancora più critica dopo le piogge.

Contrada Sant’Angelo, anche se totalmente asfaltata, presenta buche che, in alcuni casi, possono essere definite voragini.

Anche la situazione della frana del 2017 è inaccettabile. Dopo 4 anni non è stata ancora rimossa, ma è stato liberato lo spazio per per il passaggio di un solo autoveicolo.

Per quanto riguarda la vegetazione a bordo strada la situazione non è delle migliori visto che l’erba ha ormai preso il sopravvento, raggiungendo livelli altissimi.

Tutto questo evidenzia la scarsa attenzione delle amministrazioni Rosetti da 9 anni a questa parte.

Chiediamo al Sindaco Rosetti e all’Assessore ai Lavoro Pubblici Ionni di intervenire con urgenza visto che il decoro , la sicurezza e l’incolumità di persone e cose devono essere sempre al primo posto tra le priorità di un Amministratore Comunale.

