Nuove modalità di iscrizione on line per i servizi di mensa scolastica e trasporto scuolabus per l’anno scolastico 2021/22 per gli studenti della materna, della primaria e della secondaria dell’Isc di Cupra Marittima

CUPRA MARITTIMA – “Planet School” è un nuovo sistema di gestione dei buoni pasti mensa e degli abbonamenti mensili Scuolabus in favore degli alunni iscritti alla scuola materna, primaria e secondaria dell’ Isc di Cupra Marittima e alla scuola materna Paritaria Principe di Napoli.

Si tratta di un sistema elettronico già attivo, che ha lo scopo di semplificare la gestione del servizio da parte dell’amministrazione comunale. Ogni alunno dovrà avere un numero identificativo da utilizzare per tutte le operazioni di ricarica; per poterlo ottenere, occorre effettuare l’iscrizione on line direttamente sul sito del Comune di Cupra Marittima all’indirizzo: www.comune.cupra-marittima.ap.it.

Per favorire il corretto funzionamento di questo sistema e, quindi, per poter prenotare il posto sia all’interno della mensa scolastica che sullo scuolabus comunale, occorre che, oltre al figlio, si iscriva al servizio anche uno dei genitori. Le iscrizioni potranno essere effettuate dall’01/06/2021 al 31/07/2021.

L’acquisto dei buoni mensa e degli abbonamenti scuolabus mensili è molto semplice: basta ricordare il numero della tessera o comunicare il nome dell’alunno iscritto e scegliere quanti pasti e/o quanti abbonamenti acquistare. Le ricariche possono essere effettuate al costo di 1 euro a ricarica presso le seguenti tabaccherie:

Tabaccheria Fabioneri via Adriaca Nord 42

Tabaccheria Marinucci corso V. Emanuele 80

Tabaccheria Massarenti piazza della Libertà 8

Tabaccheria Mignini via E. Ciucci 5

In alternativa potrà essere effettuato il pagamento PAGO-PA direttamente da casa. Anche le istruzioni per il pagamento on line sono sul sito del comune di Cupra Marittima.

Inoltre, accedendo al sito del comune nella sezione Planet-School, ogni genitore potrà visualizzare in qualsiasi momento i pasti acquistati per il proprio figlio e il proprio credito residuo Scuolabus.

Per qualunque informazione cliccare qui.

