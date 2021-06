L’attesa da parte di tutti gli appassionati è culminata con una realtà che nessuno si aspettava. Renzi & C. dopo aver vinto l’asta versando 540 mila euro e dopo aver finito di pagare i debiti sportivi (350 mila euro circa), non hanno rispettato il termine perentorio per il pagamento dei contributi per un totale di 500 mila euro. L’eventuale ricorso potrebbe trovare ostacoli insormontabili

SAN BENEDETTO – Le ultime notizie non sono buone anzi sono bruttissime. In questo momento la nostra bene amata squadra di calcio è fuori dai giochi perché non ha versato oggi i 500 mila per i contributi che dovevano essere pagati in modo perentorio.

Con la conseguenza che non potrà essere iscritta al prossimo campionato di serie C. Una flebile speranza è quella che, nei prossimi tre giorni, avendo trovato i 500 mila euro necessari, Renzi & C. si presentino alla Covisoc chiedendo l’affiliazione perché hanno saputo appena ieri del termine perentorio e/o con un’altra scusa plausibile. Speriamo che succeda.

Infatti, secondo qualche esperto, la Lega potrebbe dire di sì. Ma con una preoccupazione importante più o meno realistica: potrebbe trovare l’ostacolo da parte di squadre che sono in odore di ripescaggio. E quindi chiedere l’estromissione della Sambenedettese perché non ha rispettato un termine perentorio. Cosa già successa in passato.

