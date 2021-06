“Se la tendenza prosegue così, per la seconda settimana di giugno tutta l’Italia si troverà in zona bianca” afferma il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro

ROMA – Di seguito una nota dell’Ansa, diffusa il 4 giugno.

Da lunedì 7 giugno Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto passeranno in zona bianca. Il ministro della Salute Roberto Speranza, rende noto il ministero, firmerà in giornata una nuova Ordinanza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia che andrà in vigore da lunedì prossimo.

“Abruzzo, Umbria, Liguria e Veneto per la terza settimana sono sotto i 50 casi per 100 mila abitanti e da lunedì sono in zona bianca. Se la tendenza prosegue così, per la seconda settimana di giugno tutta l’Italia si troverà in zona bianca“.

Lo ha detto il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.