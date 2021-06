Forze dell’Ordine in azione

GIULIANOVA – “I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Giulianova hanno arrestato nella flagranza del reato di estorsione un albanese di 37 anni ma domiciliato a Pescara e un altro uomo di 37 anni di Città Sant’Angelo”.

Si legge ciò nel comunicato stampa diffuso il 4 giugno dal Comando Provinciale di Teramo: “I militari dell’Arma, dopo la denuncia della vittima, che aveva contratto con i due arrestati un debito per l’acquisto di stupefacenti di oltre 5 mila euro, con la collaborazione di quest’ultima hanno fissato un appuntamento in un bar di Silvi Marina, nel Teramano, dove sarebbe stato versato un acconto di 150 euro. All’uscita dal bar i due sono stati quindi fermati dai Carabinieri dopo aver tentato una breve fuga, e arrestati per estorsione”.

Dall’Arma abruzzese affermano: “Molte, infatti, le minacce inviate tramite Sms o altre App di messaggistica istantanea dai due arrestati al malcapitato per costringerlo a saldare il debito contratto, tanto da esasperarlo fino a quando non ce l’ha fatta più a reggere tali pressioni, denunciando tutto ai Carabinieri, che quindi hanno fatto scattare la trappola”.

“I due, già noti alle Forze dell’Ordine, dopo le formalità di rito in caserma sono stati condotti agli arresti domiciliari presso le loro rispettive abitazioni” concludono dal Comando teramano.

