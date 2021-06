SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora lamentele in Riviera per il decoro urbano non considerato idoneo.

A San Benedetto i cittadini lamentano sporcizia e poca cura del verde in via Caravaggio e Potenza.

I residenti hanno scritto in redazione e affermano: “Erbacce e incuria. Chiediamo al Comune, e ai proprietari dei terreni presenti, interventi immediati per la pulizia”.

“Non è una bella cartolina per i primi turisti in arrivo in città” affermano i cittadini.

