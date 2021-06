GROTTAMMARE – Quarta edizione per il corso gratuito di yoga a Grottammare, organizzato dalla cooperativa Don Lorenzo Milani con il patrocinio dell’assessorato alla sostenibilità sport e salute. “Summer Yoga” è il titolo della partecipata iniziativa estiva che si terrà dall’ 8 giugno al 31 agosto, in Piazza Capponi (nei pressi del CT Beretti in via Promessi Sposi, zona ex Ferriera) ogni martedì dalle 19 alle 20. L’iniziativa è finalizzata a promuovere stili di vita corretti, attraverso l’incremento dell’attività fisica.