L’idea nasce durante il lockdown della primavera 2020 quando Gabriele, non potendo cucinare e portare in tavola le sue creazioni, ha sentito la necessità di catalogare le erbe aromatiche spiegandone il relativo utilizzo in cucina

Venerdì 5 giugno lo Chef marchigiano Gabriele Eusebi ha presentato a tutti gli allievi di Accademia Chefs il suo libro “Selvario”, cui ha seguito una straordinaria Masterclass con show cooking.

Gabriele Eusebi, dopo dieci anni di esperienza in ristoranti stellati in Italia e all’estero – come Enoteca Le Case, La Madonnina del Pescatore, Mugaritz, Osteria del Povero Diavolo e altro ancora – ha scritto “Selvario”, il libro sulle erbe spontanee e coltivate in cui fonde la sua passione per la cucina con quella per il disegno e la letteratura. E per la presentazione del libro ha scelto Accademia Chefs e i suoi allievi.

L’idea di “Selvario” nasce durante il lockdown della primavera 2020 quando Gabriele, non potendo cucinare e portare in tavola le sue creazioni, ha sentito la necessità di catalogare le erbe aromatiche spiegandone il relativo utilizzo in cucina. Infatti Gabriele ha affermato: “Nei tanti libri di erbe che ho consultato manca sempre l’elemento principale che a me serve: il gusto e il sapore delle erbe. Quindi da questa mia necessità è nata l’idea di scrivere un libro che parlasse delle erbe, del loro uso in cucina, delle sensazioni che si provano quando si trovano e si provano”.

Come ha spiegato Gabriele durante la presentazione, le erbe sono suddivise in 7 gusti principali, e ad ogni gusto viene associato un noto scrittore. Per esempio il gusto dell’anice viene associato ad Ernest Hemingway: l’anice è un’erba caratteristica del Mediterraneo, luogo in cui lo scrittore americano ha vissuto per lungo tempo e dove la sua cultura ha preso forma.

Tutte le erbe catalogate da Gabriele rappresentano il suo lungo percorso di esperienze lavorative nei ristoranti stellati, ognuno dei quali si caratterizza per un approccio green focalizzato sulla cucina vegetale, in particolar modo sulle erbe. Gabriele ha inoltre precisato che “Tutte le illustrazioni delle erbe all’interno del libro sono frutto della mia mano. Sono tutte in bianco e nero ma sono comunque delle rappresentazioni visuali delle erbe e non scientifiche”. Per chi fosse interessato ad acquistarlo, il libro Selvario edito da Giaconi Editore è disponibile online al sito www.giaconieditore.com

Al termine della presentazione, Gabriele ha sostenuto uno show cooking in cui ha cucinato due piatti di cui parla nel libro. Il primo è stato lo spaghetto Carla Latini condito con burro, acciughe, aglio e camomilla; il secondo una escabece di pesche, cozze e finocchietto marino.

Una Masterclass altamente formativa durante la quale gli allievi di Accademia Chefs hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con uno Chef che vanta numerose esperienze presso ristoranti stellati dove Gabriele Eusebi si è formato e specializzato.

“Ringrazio infinitamente Gabriele per aver scelto Accademia Chefs per la presentazione del suo libro – afferma il Dottor Roberto Morello, Direttore di Accademia Chefs – Nella cucina contemporanea l’utilizzo delle erbe aromatiche è fondamentale per esaltare il gusto e il sapore dei piatti. Quella di Gabriele è stata una lezione molto interessante per i nostri allievi da cui sicuramente prenderanno ispirazione”.

