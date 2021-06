SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche nella stagione estiva 2021 l’amministrazione comunale di San Benedetto ripropone l’iniziativa “Il mare per tutti” che consiste nella possibilità offerta a coloro che vivono una disabilità motoria di poter godere della gioia della balneazione abbattendo le barriere architettoniche grazie alla sedia “job”, il mezzo a due ruote che consente di muoversi agevolmente non solo sulla spiaggia e sul bagnasciuga ma anche in acqua.

L’utilizzo delle sedie “job” verrà garantito gratuitamente a tutti quelli che ne avranno bisogno per muoversi in libertà in spiaggia, per fare un bagno, perché si è momentaneamente impossibilitati a deambulare. Il Comune, con la collaborazione della Società Salvataggio e dell’Associazione “Michele per Tutti”, metterà a disposizione diverse sedie. Per richiederle basterà rivolgersi ai seguenti stabilimenti balneari:

KONTIKI (Piero 3338531204)

MIRAMARE (Leonardo 3899311413)

BUSSOLA (Emidio 0735781186)

SIESTA (Marco 3478921400)

OLIMPO (Alberto 3485435967)

AMERICO (Federico 3209293052)

“Questa stagione balneare si annuncia in parte ancora condizionata dagli effetti della pandemia – afferma l’assessore alle Politiche Sociali Emanuela Carboni – per questo abbiamo riproposto questa iniziativa che allevia i problemi che incontrano le persone con disabilità, permanenti o temporanee, e che si aggiungono alle limitazioni a cui dobbiamo sottostare tutti. L’esperimento dello scorso anno è andato benissimo e per noi è motivo di orgoglio contribuire a far sì che tutti possano godere appieno dei benefici che offre il nostro mare”.

Soddisfazione viene espressa anche dal consigliere Emidio Del Zompo che è tra i promotori dell’iniziativa: “E’ la riprova di quanto l’amministrazione tenga al benessere di tutti coloro che vivono una disabilità”.

