SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella tranquilla via Luciani, traversa di via De Gasperi, le sterpaglie sono fuori controllo ed ostruiscono parte del marciapiede. Ci sono veri e propri cespugli ed arbusti , oltre a qualche rifiuto e segni vari di sporcizia.

Le erbacce, tra cui la parietaria che è leggermente urticante e causa crisi allergiche a varie persone, si trovano a ridosso dei parcheggi e si impigliano negli sportelli, creando disagio al passeggero che deve scendere dall’auto ed entrarci in contatto. Non mancano anche i forasacchi, pericolosi per i cani.