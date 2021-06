L’attività comincerà da questa estate con il Summer Basket Campo a San Benedetto e Grottammare. Tra le attività della società anche il baskin (basket inclusivo), gioco pensato per far mettere insieme sul parquet ragazzi con disabilità e non

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nasce la nuova società sportiva ASD Il Faro basket e baskin (basket inclusivo), con l’ambizioso obiettivo di diffondere e promuovere sempre di più la cultura cestistica nel nostro territorio e valorizzare il settore giovanile.

Grazie alle forti sinergie sportive, un team veterano, competente e tecnico, composto da allenatori di ampia esperienza, laureati in Scienze Motorie e qualificati FIP, garantirà non solo il percorso atletico e competitivo, ma anche un iter di qualificazione e valorizzazione educativa e relazionale, costruendo progetti e iniziative concrete.

Sono coinvolti in questa nuova avventura tutti i giovani appassionati e curiosi a partire dai 5 anni e fino agli adolescenti (ragazzi e ragazze), attraverso un percorso di integrazione e potenziamento, con attività di minibasket, basket e baskin.

Una nuova opportunità sportiva che è aperta alla collaborazione con le realtà già presenti sul territorio, per unire le forze e sviluppare la crescita dei bambini e dei ragazzi, sempre nel rispetto dei protocolli obbligati.

L’attività comincerà già da questa estate con il Summer Basket Campo, organizzato in collaborazione con la società Union Fortitudo Grottammare, nel campo all’aperto “K. Wojtyla” di San Benedetto (davanti al Liceo Classico) e nel campo parrocchiale “Madonna della Speranza” a Grottammare.

Da settembre, poi, oltre ai corsi di minibasket e basket per bimbi e ragazzi di tutte le età, dopo le positive esperienze degli anni passati, si aggiunge la promozione del baskin (basket inclusivo), gioco pensato per far giocare insieme sul parquet ragazzi con disabilità e non.

