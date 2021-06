SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il team “Veleno” di Guglielmo Pignotti con Maurizio Pignotti e Stefano Bruni ha vinto la sesta edizione del Blue Fish Tournament, tradizionale appuntamento di pesca al pesce azzurro organizzato dal Circolo Nautico Sambenedettese.

Tredici equipaggi hanno preso parte a un appuntamento che ha visto trionfare, prima ancora dei singoli, l’amicizia e lo spirito di fair play del sodalizio sambenedettese, la cui sezione pesca è coordinata dal vice presidente Giacomo Forti. Veleno ha preceduto nell’ordine il team “Fortuna” di Alessandro Marconi, già campione nazionale di specialità, con Andrea D’Angelo e Gianni Re, “Carolina” di Luigino Marcozzi, con Giannino Marconi e Filippo Marcelli e “Tic-Tac”, guidato proprio da Forti insieme a Manuel D’Ercoli e Gianfranco Di Serafino.

Hanno partecipato anche il team “Luxor”, del comandante Massimo Novelli con la coppia composta da Fabrizio e Nicolò Basili e il team ”Fog”, guidato dal giovane Sandro Amadio, in sostituzione dell’infortunato capitano Tonino Carlini a cui va un augurio di pronta guarigione. Dopo quattro ore di gara e alla fine delle operazioni di pesatura del pescato, composto principalmente da sgombri, suri e lanzardi, tutti i partecipanti si sono ritrovati insieme per un pranzo all’aperto, curato dall’impeccabile organizzazione di Roberto Carminucci, gestore del ristorante del Circolo Nautico Sambenedettese e per le premiazioni, grazie anche al contributo del salumificio Salpi di Ancarano che ha messo a disposizione numerose e squisite prelibatezze.

Il team vincitore, “Veleno”, ha portato a casa una coppa, un prosciutto, una canna da pesca e un buono acquisto in attrezzatura sportiva.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.