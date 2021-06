SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Novità importante per la nostra regione.

Al via sabato 5 giugno, dalle ore 12, la prenotazione per il vaccino anti-Covid per tutti i cittadini marchigiani appartenenti alla fascia d’età 12-39 anni.

La categoria in questione sarà vaccinata nei punti vaccinali della popolazione (Pvp) individuati sul territorio regionale.

Sarà possibile prenotare la somministrazione della dose attraverso il portale di Poste Italiane (https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) o tramite il Numero Verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20).

“Un ulteriore passo in avanti per il raggiungimento della profilassi della popolazione – ha affermato l’assessore Filippo Saltamartini –. Con l’apertura della prenotazione della fascia 12-39 anni di fatto si apre a tutti i cittadini marchigiani la possibilità di aderire alla campagna vaccinale. Colgo l’occasione per rinnovare l’invito a tutti coloro che ancora non si sono prenotati ricordando che è sempre possibile aderire tramite il portale indipendentemente dalle fasce di età”.

Per la prenotazione online, oltre ai dati personali dell’utente, occorrerà disporre del numero di tessera sanitaria e del codice fiscale e di un numero di cellulare al quale verrà notificata la conferma.

Con l’ausilio di Poste Italiane, è possibile prenotare anche nei PostaMat attivi sul territorio regionale (è sufficiente inserire la tessera sanitaria) o tramite i portalettere che consegnano la posta a casa.

I cittadini delle Marche potranno prenotare la loro dose semplicemente inviando un Sms con il codice fiscale al numero 339.9903947.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.