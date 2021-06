SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota giunta in redazione il 3 giugno, dalla Questura di Ascoli.

Nei giorni scorsi giungeva alla sala operativa del Commissariato della Polizia di Stato di San Benedetto del Tronto, una segnalazione inerente la presenza di due donne sospette che si erano introdotte all’interno di uno stabile sito in questo centro cittadino. Sul posto, gli operatori raccoglievano le indicazioni di un residente della zona riuscendo ad intercettare le due giovani donne nei pressi di Viale De Gasperi dove venivano quindi bloccate. Una delle due alla vista della Polizia gettava immediatamente un involucro in una siepe; quest’ultimo veniva recuperato e all’interno venivano rinvenuti due cacciaviti. L’altra donna invece veniva trovata in possesso di altri oggetti atti all’effrazione. Venivano per tali motivi denunciate per possesso di arnesi atti allo scasso. I successivi accertamenti permettevano di appurare che le due donne, di etnia Rom, risultavano avere a loro carico numerosi precedenti penali riguardanti furti in abitazione, inoltre a carico di una delle due emergeva , dopo i dovuti riscontri riguardanti l’identità dei soggetti, un ordine di carcerazione per l’espiazione di 2 anni e otto mesi di detenzione emesso dalla Procura della Repubblica di Pescara in relazione ad alcuni furti in abitazione compiuti in quella città.

La donna veniva quindi associata presso il carcere femminile di Teramo, mentre a carico della sua compagna, veniva emesso dal Questore di Ascoli Piceno un provvedimento di divieto di ritorno in San Benedetto del Tronto, come per l’arrestata.

L’importante attività di controllo del territorio insieme alle fondamentali segnalazioni dei cittadini hanno permesso di evitare che le due donne mettessero in atto ulteriori furti in appartamento o truffe ai danni di ignari anziani.

