PORTO SAN GIORGIO – Sabato 5 giugno la De Mitri – Energia 4.0 disputerà la partita di ritorno delle finali dei playoff promozione del campionato di serie B2 femminile. Alle ore 17.30 alla palestra Borgo Rosselli di Porto San Giorgio, le rossoblù di Daniele Capriotti sfideranno le romagnole della Bleuline Forlì, che all’andata hanno vinto per 3-1 al termine di una gara molto equilibrata che lascia aperte le porte a qualsiasi risultato. Una sconfitta che ha destato scalpore, visto che si è trattato della prima battuta d’arresto stagionale delle marchigiane, che fino a quel momento avevano vinto tutte e quattordici le partite ufficiali disputate.

La De Mitri – Energia 4.0 deve vincere 3-0 o 3-1 per portare l’incontro al Golden Set, che deciderà chi passerà direttamente in serie B1 e chi potrà sperare ancora nell’ulteriore fase di recupero. Qualsiasi altro risultato porterà le forlivesi di coach Morolli alla promozione. Nel corso della settimana intercorsa tra le due sfide, coach Capriotti ha lavorato molto sulle motivazioni delle sue ragazze, spronandole a dare il meglio nella gara di sabato, una partita da dentro o fuori.

Servirà alle rossoblù un approccio più aggressivo sin dalla prima battuta, per evitare che (come all’andata) le romagnole, guidate dall’esperta palleggiatrice Elisa Morolli, possano prendere coraggio in campo. La gara (a porte chiuse) sarà diretta dagli arbitri Federica Antonelli di Roma e Fabio Paris di Frosinone e sarà visibile in diretta sul profilo Facebook Volley Angels Project sugli schermi di Radio Studio 7 Tv, canale 611 del digitale terrestre, che manderà l’incontro anche in differita martedì 8 giugno alle ore 16.

