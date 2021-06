SANTA VITTORIA IN MATENANO – “Questa notte alle ore 5.10 circa i Vigili del Fuoco del Comando di Fermo sono intervenuti per incendio struttura in legno presso il Comune di Santa Vittoria in Matenano in via Beniamino Gigli”.

Così si apre la nota stampa diffusa il 3 giugno dal Comando Provinciale dei pompieri di Fermo: “Il fabbricato un tempo adibito a piscina comunale, attualmente dismessa, ha riportato gravi danni alle strutture crollate sotto l’azione del fuoco. Sul posto sono intervenute 3 squadre del Comando di Fermo, il funzionario, i Carabinieri della Compagnia di Montegiorgio ed il Sindaco di Santa Vittoria in Matenano”.

