Dal 3 al 7 giugno sono in programma “Crudelia” di Craig Gillespie, “The father-nulla è come sembra” di Florian Zeller e “Un altro giro” di Thomas Vinterberg

CUPRA MARITTIMA – La Disney torna sul grande schermo ad affascinarci con uno dei personaggi più famosi, che sicuramente ha colpito la fantasia dei bambini di tutte le generazioni: “Crudelia”, live-action la cui regia è stata affidata alla mente creativa di Craig Gillespie. Ad interpretare la perfida signora questa volta è il premio Oscar Emma Stone, accanto ad una altrettanto straordinaria Emma Thompson. Sarà in programma al Margherita da venerdì 4 fino a domenica 6.

Proseguono le proiezioni da giovedì 3 di “The father-nulla è come sembra” di Florian Zeller, meritatamente premiato agli Oscar per la migliore interpretazione maschile assegnata a Anthony Hopkins e alla sceneggiatura non originale scritta dallo stesso regista.

Torna sabato 4 il film “Un altro giro” di Thomas Vinterberg con lo straordinario Mads Mikkelsen, un ritorno richiesto dal pubblico.

CRUDELIA di Craig Gillespie (USA, 134, 2021)

venerdì 4 giugno ore 18,00

sabato 5 giugno ore 16,30

domenica 6 giugno ore 16,00

THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA di Florian Zeller (GB, 97′, 2020)

venerdì 4 giugno ore 20,40

sabato 5 giugno ore 18,30

domenica 6 giugno ore 20,40 OV inglese con sottotitoli in italiano

UN ALTRO GIRO di Thomas Vinterberg (DK, 116′,2020) Quattro amici sperimentano una teoria per stimolare la mente. Premi Oscar Miglior film internazionale oltre ad altri 40 premi

sabato 8 giugno ore 20,20

domenica 9 giugno ore 18,15

lunedì 7 giugno ore 21,15 OV danese con sottotitoli in italiano

Prossimamente: “Sulla infinitezza” di Roy Andersson, “The Human Voice” di Pedro Almodóvar

questo sito. In alternativa si consiglia, nei fine settimana, la prenotazione mandando un messaggio Whatsapp oppure SMS al 3917156986 dalle 15 alle 22 e attendere conferma. La prenotazione non è obbligatoria. E’ possibile acquistare il biglietto online aIn alternativa si consiglia, nei fine settimana, la prenotazione mandando un messaggio Whatsapp oppure SMS al 3917156986 dalle 15 alle 22 e attendere conferma. La prenotazione non è obbligatoria.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.