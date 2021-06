PORTO SAN GIORGIO – Continua a ritmo serrato l’attività nei campionati giovanili di Volley Angels Project e Angels Lab, che vi partecipano con ben sei formazioni coordinate dal Direttore Tecnico Daniele Mario Capriotti.

Tre sono le squadre che giocano nell’Under 13 (delle quali una deriva dalla collaborazione con la Scuola di Pallavolo Fermana), due nell’Under 17 e una nell’Under 19, con molti dei gruppi base dei vari campionati (sia quelli di Porto San Giorgio che di Porto Sant’Elpidio) che partecipano anche ai campionati di serie B2, C e Coppa Italia di Divisione. Partendo dalla formazione più grande di età (l’Under 19) va rilevato come la squadra dell’Adria Service abbia dominato il proprio girone chiudendo al primo posto imbattuta e perdendo un solo set in tutta la prima fase del campionato. Domenica inizia il periodo più caldo della fase territoriale con la partita che vedrà le rossoblù impegnate in casa alla Borgo Rosselli di Porto San Giorgio contro le Querce Monticelli. Le finali regionali si disputeranno sabato 26 e domenica 27 giugno.

Cammino alterno, invece, per le formazioni Under 17 Vpm e Axis-Mrs. La prima, formata da un gruppo di atlete che giocano da diversi anni nonostante la loro giovane età, è ai vertici alla classifica del proprio raggruppamento quando mancano ancora cinque partite alla fine della regular season, mentre la Axis-Mrs è un gruppo molto più giovane che sta facendo esperienza, ma che ha già vinto la sua prima partita in questa categoria. Le finali regionali si giocheranno giovedì 24 giugno, con semifinali il 22 giugno. E proprio nel periodo dal 21 giugno in poi si vivrà un periodo infernale, con una serie interminabile di partite tra finali territoriali e regionali Under 17 e Under 19.

Nel campionato Under 13, iniziato da poche settimane, sono impegnate le squadre della Bees Blu, Bees Red, Offerte Villaggi.com (ma va inserita anche la Volley United Monte Urano-Psg, nella cui squadra figurano anche due atlete rossoblù), suddivise in gironi diversi, formate da ragazze molto giovani, che si affacciano alle prime partite ufficiali. Gli allenatori che guidano le squadre del settore giovanile di Volley Angels Project e di Angels Lab sono Attilio Ruggieri, Lorenzo Ciancio, Luigina Di Ventura, Nuala Abbiati, Daniele Ercoli, Anita Garagliano, Laura Pompei, Stefano Macchini e Marco Sbernini. Direttore Tecnico è Daniele Mario Capriotti.

