MARTINSICURO – Sono iniziate a Martinsicuro, dopo averne girato una prima parte a Pavia, le riprese del film “Finalmente libera”, diretto dal regista siciliano Giuseppe Di Giorgio, la cui uscita nelle sale è prevista nel corso dell’estate 2022, prima di essere destinata alle piattaforme Netflix e Amazon Prime. Il film è tratto dal romanzo “Libera” dell’autrice bresciana Gabriella Morgillo e vede in scena anche l’attore abruzzese Claudio Di Giorgio, reduce dal successo della miniserie televisiva “Petra” e dal ruolo recitato in “Suburra, e la modella ascolana Erika Franceschini (finalista a Miss Italia 2018). Nel cast ci sono, inoltre, Camilla Tedeschi (figlia di Corrado, attore teatrale e conduttore televisivo), Vera Castagna, Andrea Baggio (youtubber meglio conosciuto come Jaser), Lorenzo Azzolini-Brock, Luca Benedetti, Fabio Poletto, Emanuel Iacono, Paola Sangermano e Raffaele Siciliano.

“Una collaborazione nata quasi per caso – ha ammesso l’attore Claudio Di Giorgio – e resa ancora più curiosa dal fatto che, pur non essendo parenti, io e il regista abbiamo lo stesso cognome. Un’altra curiosità è che nel film interpreto la parte di un bagnino di salvataggio allo stabilimento Uma di Martinsicuro, dove io stesso ho lavorato proprio come bagnino. Sono tante belle coincidenze che si sono sommate sul set, dove recitano attori giovani e molto capaci e penso che il prodotto finale sarà molto interessante”.

“Finalmente libera” è un film rivolto ai ragazzi, ma anche ai genitori, perché affronta problematiche tipiche dei rapporti tra loro. Le location di Martinsicuro dove si stanno effettuando le riprese, che proseguiranno fino a metà giugno, sono il camping Duca Amedeo di Carlo Corsi (che è anche il campo base nel quale alloggiano troupe, cast artistico e cast tecnico), il camping Riva Nuova, lo chalet Uma, il lungomare e altri luoghi del territorio.

Il progetto è una co-produzione tra Giuseppe Di Giorgio, Elena Rivaldo e la Serpente Aureo di Martinsicuro, di cui fanno parte il presidente, Traiano Ruffo Campanelli, Giovanni Leanza, direttore di produzione, Andrea Borgomaneri, aiuto regista e sceneggiatore, Roberto Azzolini, segretario di produzione, Daniele Castelli, direttore della fotografia, Fabio Aquilanti, focus pooler, Marco Croci, fonico di presa diretta, Giorgio Faraon, dizione, Andrea Giancarli, montaggio e post produzione, Sara Secchi e Ilaria Marzetti, trucco e parrucco, Peppe De Caro, fotografo di scena, Simone Arbasi, addetto al backstage e Olga Merli, autrice e sceneggiatrice televisiva. L’apporto per le attrezzature e per il materiale per le riprese video è stato di Creative for you Production di Peo Fallarino, che è anche operatore di macchina.

“Il nostro obiettivo – hanno dichiarato – è quello di promuovere il territorio puntando sugli aspetti culturali e paesaggistici, senza tralasciare l’utilizzo di professionalità del luogo, anche grazie alla collaborazione con l’Aifas e con Marco Trionfante”.

“Alla fine dell’estate – ha affermato il regista Giuseppe Di Giorgio – una volta terminata la post-produzione del film, torneremo qui a Martinsicuro, dove il film ha anche trovato un titolo definitivo, per un’anteprima, che sarà il nostro modo di ringraziare la popolazione di questa splendida cittadina che non ci sta facendo mancare nulla. In questo film ho dato il meglio di me – ha continuato– e il risultato più bello è fare accademia a questi giovani attori ai quali mi sono posto con simpatia, ma anche con egocentrismo”.

“Questo progetto – ha concluso Gabriella Morgillo, l’autrice del libro – mi sta regalando un mix di emozioni indescrivibili”.

