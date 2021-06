MAGLIANO DI TENNA – HG Cycling Team, squadra ciclistica di Montegiorgio, ha preso parte alla seconda prova del Tour CSI Marche a Magliano di Tenna. Ad alzare le braccia in segno di vittoria è stato Moreno Rapari nella fascia dei meno giovani mentre la seconda partenza riservata ai più giovani è stata convulsa e condizionata da due cadute: la prima a tre chilometri dal traguardo con Emidio Celani e Alessandro Bisconti che dovevano fare da apripista a Luca Curti, anche lui finito a terra a 400 metri dall’arrivo assieme ad Emidio Curti.

Nonostante l’amarezza per questo inconveniente che ha tolto il sicuro successo a Luca Curti allo sprint, è comunque grande la soddisfazione del presidente Fabrizio Petritoli: “In ogni gara, comunque vada, ringrazio gli atleti per l’impegno ma siamo già pronti a dare il meglio per nuove manifestazioni tra Porto Recanati il 2 giugno e la trasferta del 6 a Verona per la Granfondo Alè Merckx dove il livello sarà alto per la validità di campionato europeo granfondo”.

