SAN BENEDETTO – A proposito della possibilità che siano i fratelli Ciaccia i potenziali soci del presidente della Samb, Roberto Renzi, è appena arrivata la smentita ufficiale del Direttore Generale dell’’Atletico Fiuggi, Massimo Chierchia. “I fratelli Ciaccia che si occupano di edilizia, tuttora proprietari del Fiuggi non sono interessati alla Sambenedettese anche se loro e Renzi hanno amici in comune. Sono stato domenica a San Benedetto per la trasferta a Porto Sant’Elpidio. Io e il direttore sportivo abbiamo incontrato Stefano Colantuono e ne abbiamo approfittato per un aperitivo. Tanti auguri alla Samb e alla città di San Benedetto del Tronto”

A proposito del loro passato burrascoso che qualche lettore ci ha fatto notare, ha precisato che tutto si sta risolvendo dopo due cause vinte.

L’ho ringraziato per la precisazione per cui il dubbio sui soci rimane e speriamo che il nodo venga sciolto prima possibile dal presidente della società di Viale dello Sport. Il popolo sambenedettese attende con ansia l’annuncio.

Comunque Franco Zavaglia che ha una casa dalle nostre parti, di professione procuratore (Totti è stato un suo calciatore) potrebbe essere una figura importante vicina a Renzi. È stato collegato a Geronzi e Moggi in altri tempi. Nulla però è stato ancora definito, secondo chi lo conosce bene.

Potrebbero essere due architetti i soci di Renzi.

