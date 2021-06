SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuove interessanti iniziative per il Museo del Mare di San Benedetto del Tronto, pronto alla ripartenza nel rispetto di tutte le norme anti Covid-19.

Già a partire dal mese appena iniziato sono in programma tantissime attività per grandi e piccini: visite notturne all’asta del pesce, tour e ciclotour guidati in città e alla Riserva Sentina, attività didattiche dedicate alle famiglie in compagnia di esperti vasai e biologi marini.

Si può consultare il programma completo sul sito www.museodelmaresbt.it e sulle pagine Facebook e Instagram del Museo del Mare.

Questa settimana ci sarà l’apertura straordinaria di mercoledì 2 giugno dalle ore 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30 mentre nel weekend il programma prevede un taglio più “scientifico”.

Di seguito il calendario:

Sabato 5 ore 16.30 e 17.30 (per i più piccoli)

Ventimila vite sotto i mari

Armature, difese impenetrabili e fortezze… in compagnia del biologo sarà possibile le tecniche adottate dagli animali marini per sopravvivere.

Costo: 6 euro

Domenica 6 giugno ore 17.30 (per tutti)

Tutt’altro che un idillio!

Come si sta dalla parte della preda? Visita guidata al Museo Ittico “Augusto Capriotti” tra scienza e poesia in compagnia dell’esperto. Costo: 8 euro

Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria e si può effettuare chiamando al seguente numero 3534109069

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.