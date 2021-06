La rubrica di intrattenimento digitale dell’associazione Artistic Picenum dedica la sua tredicesima puntata alla cantante Antonietta Menegatti in arte EDEA

GROTTAMMARE – La rubrica di intrattenimento digitale dell’associazione Artistic Picenum dedica la sua tredicesima puntata ai talenti musicali del nostro territorio.

Per l’occasione Antonietta Menegatti, in arte EDEA, si racconta via web al presidente Giuseppe Cameli svelando aneddoti e curiosità sulla sua brillante carriera.

Nata a Milano da madre africana del Mali e padre milanese, si trasferisce giovanissima nel centro Italia ed inizia a partecipare con successo a diversi concorsi nazionali: nel 2004 è tra i 40 finalisti all’accademia della canzone di Sanremo, nel 2005

si iscrive a Sanremo Rock ed è quarta nella categoria cover, nel 2008 trionfa a Sanremo lab con Arisa e Simona Molinari.

Attualmente svolge la sua attività in Gran Bretagna dove ha elaborato il suo ultimo lavoro musicale dal titolo: “Luna e Marte” un’amabile ballata che libera uno scintillante carisma mediterraneo.

Tutto questo ed altre curiosità nella video intervista, edita dal regista Marco Meconi, che riportiamo a questo link.

