ORTONA – Il motociclista sambenedettese Andrea Mandolini, classe 1987, domenica 30 maggio, dopo tre anni di inattività, ha conquistato a Ortona una vittoria nel campionato Centro-Sud, Categoria S1 Supermotard, nel Circuito internazionale d’Abruzzo.

Il pilota, specializzato nella Supermoto, prende parte a gare su tracciati misti di asfalto e terra e nel 2017 ha vinto il titolo di Campione italiano all’Honda Trophy. Poi l’addio alla carriera agonistica per la mancanza di sponsor, che in uno sport costoso come il motociclismo sono fondamentali.

Andrea compie gli anni oggi, mercoledì 1 giugno, motivo per cui gli facciamo i nostri più sentiti auguri!

