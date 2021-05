Non siamo soliti fare nomi senza certezze assolute ma stavolta la convinzione della “spia” ci ha spinto ad esporci. Sembrerebbe una notizia ben augurante per il futuro della nostra beneamata società

SAN BENEDETTO – Non mi pare di aver mai sentito i nomi che sto per farvi come probabili soci di Roberto Renzi. Il solito uccellino, ma lo dico con beneficio di inventario questa volta, mi ha sussurrato chi potrebbe tenere compagnia al presidente Renzi nella sua avventura a San Benedetto. Una notizia all’apparenza bene augurante, se fosse vera, perché si tratta di imprenditori facoltosi nel campo dell’informatica. Non proprio certa però come lo era quella che la moglie del presidente della Samb condivide la scelta del marito, un aspetto fondamentale per ogni uomo sposato.

I probabili soci sarebbero i fratelli Mario e Davide Ciaccia, originari di Fiuggi e proprietari della squadra laziale che milita in serie D nel girone F, quest’anno dominato dal Campobasso. Già della Cisco Roma (ex Lodigiani). Sono amici del procuratore e grande intenditore di cavalli Franco Zavaglia , il cui indizio potrebbe essere che da venti anni va in spiaggia a Cupra Marittima. Pare che siano legati al figlio di Luciano Moggi e al figlio del compianto Edoardo Longarini, ex patron della Ternana e prima di loro proprietario della Cisco Roma. Allenatore del Fiuggi è Giuseppe Incocciati che, se la notizia è vera, potrebbe essere lui il prossimo allenatore della Samb, Montero permettendo.

Magari sarà tutto vero ma la certezza potrà darla ai tifosi della Samb (che la stanno attendendo con grande ansia) soltanto chi si è preso un rilevante primo impegno economico (540 mila euro) battendo all’asta il favorito coreano Kim Dae Jung, cioè il presidente Roberto Renzi.

Se ci legge, spero di sì, ci dica se la previsione del mio ‘uccellino’ è vicina alla realtà o no. Se fosse vero la prima cosa che chiederei ai due fratelli è se parlano correttamente l’inglese!

Se non altro per sciogliere il dubbio e/o per accantonare i tanti nomi apparsi nei giorni scorsi sulle pagine locali di quotidiani cartacei. Tra l’altro non porta bene tenere i soci nascosti come per esempio ai tempi della presidenza Mastellarini. Soltanto un anno dopo si seppe chi era il vero proprietario della Sambenedettese.

