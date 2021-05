Il locale di 1000 metri quadri ospita al suo interno un ristorante, un American bar-bistrò, una cantina enoteca, uno store, uno spazio con postazioni di lavoro ultra tecnologiche dedicato all’accademia per chef professionisti e un “Salotto libreria” curato da Mimmo Minuto

di Lucia Franca Rozzi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In via degli Oleandri a San Benedetto è stato inaugurato Hārena, locale di 1000 metri quadri di proprietà della famiglia Iacoponi-Ferrara che ospita al suo interno un ristorante di carne marchigiana, “Carnezzeria”, un American bar-bistrò, una cantina enoteca, uno store, uno spazio con postazioni di lavoro ultra tecnologiche dedicato all’accademia per chef professionisti e un “Salotto libreria” curato da Mimmo Minuto, il fondatore della Bibliofila.

Lo spazio è stato rigenerato e reso ecosostenibile dall’architetto Enzo Eusebi e si trova in una posizione strategica e molto frequentata. Presente anche una panchina smart per ricaricare automobili elettriche e cellulari, unica nella zona.

C’è stato un lavoro sinergico con l’Università Politecnica delle Marche e con Istituto Alberghiero “Filippo Buscemi” per creare un centro di formazione accreditata presso la Regione Marche, con lo scopo di formare figure professionali qualificate. Prossimamente Hārena ospiterà Masterchef, oltre alcuni eventi in collaborazione con il Gambero Rosso.

Presenti all’inaugurazione il consigliere Andrea Assenti, Loredana Cruciani del ministero dell’ambiente e la preside dell’Istituto Alberghiero Manuela Germani, assieme ad alcuni dei suoi studenti.

