I ragazzi di Netti accedono alle semifinali per la promozione in Serie B e per il settore giovanile arriva il marchio di qualità d’argento

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Maggio di grandi soddisfazioni per la Riviera Samb Volley: semifinali per la promozione in Serie B per i ragazzi di Netti, riconoscimento d’argento per il settore giovanile.

Continua la marcia verso la promozione in B della Riviera Samb Volley guidata da Rocco Netti, che ha superato in trasferta Belvedere Ostrense. 3-1 il finale in cui i rossoblu hanno dimostrato la loro forza alla distanza e una grande solidità nei momenti più ardui, tenendo testa ad un avversario forte quanto difficile. I due set oltre il 25esimo punto sono stati la prova, ed in entrambi i casi i rossoblu hanno prevalso.

“Avevo chiesto ai ragazzi una prova di maturità importante, un play-off per la serie B non è una gara che capita tutte le stagioni e l’esserci arrivati doveva far maturare in noi la consapevolezza di aver compiuto uno step di crescita importante. Abbiamo applicato in maniera rigorosa quanto avevamo studiato e preparato riuscendo, di squadra, a superare le difficoltà ed a portare a casa un altro storico traguardo” – queste le parole di Coach Netti. “Anche i parziali combattuti” – ha aggiunto Netti – “sono la testimonianza della tempra del gruppo e la contemporanea sconfitta casalinga di Ascoli da ancora maggiore valore alla nostra crescita ed ai nostri risultati”. Ed ora è tempo di semifinali verso la serie B. Raggiungerà la finale la squadra che per prima otterrà due vittorie, con l’eventuale “bella” coincidente con gara 3. I rossoblu giocheranno sabato 5 giugno a Civitanova Marche contro la US Volley, dominatrice del girone B1. Neppure il Covid ha fermato l’attività del settore giovanile e per la stagione 2020-2021 la Riviera Samb Volley ha ottenuto il marchio di qualità d’argento. Un riconoscimento meritato per la società, unica della provincia di Ascoli ad ottenere il marchio d’argento. Un traguardo condiviso con altre due squadre del comprensorio Ascoli-Fermo. Ottenere dalla FIPAV il marchio di qualità d’argento, significa che la società si è distinta nei comparti del reclutamento, dei risultati tecnici, nel settore sanitario, nel rapporto con le scuole, nel Beach e nel Sitting Volley, nella comunicazione e nei progetti etici e solidali.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.