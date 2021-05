L’atleta fermano in forza alle Fiamme Oro, dopo le qualifiche dello scorso venerdì, ha ottenuto il secondo posto alla sbarra con il punteggio di 14.650

VARNA (BULGARIA) – Argento per Carlo Macchini nella Coppa del Mondo di ginnastica artistica a Varna, in Bulgaria. L’atleta fermano in forza alle Fiamme Oro, dopo le qualifiche dello scorso venerdì, ha ottenuto il secondo posto alla sbarra con il punteggio di 14.650.

Oro per Tin Srbic, bronzo per Krisztian Balazs.

