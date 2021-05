CUPRA MARITTIMA – “Stamattina si è tenuto l’incontro con i commercianti e voglio ringraziare tutti gli intervenuti, oltre all’assessore al commercio Lucio Spina che ha fortemente voluto questa riunione. Si va verso l’obiettivo di ridar vita ad un’associazione dei commercianti. La prossima riunione si terrà dopo l’estate“.

Così il sindaco di Cupra Marittima, Alessio Piersimoni, in una nota diffusa il 30 maggio: “In giro sul nostro lungomare, oltre ai cittadini dei paesi limitrofi, anche turisti da fuori regione. In particolare una simpatica coppia dal Trentino si accingeva a percorrere i nostri sentieri ‘anelli piceni’ in mountain bike. I turisti hanno potuto fare spesa presso i negozi aperti”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.