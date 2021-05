GROTTAMMARE – Una nuova location suggestiva tra aranci ed ulivi sarà lo sfondo principale del calendario degli eventi estivi grottammaresi dell’estate 2021. Si tratta del Parco Sisto V, situato tra Via Cagliata e Via Sant’Agostino, che potrà ospitare 199 spettatori, con posti prenotabili tramite la piattaforma Eventbrite.

Il sindaco Enrico Piergallini motiva senza indugi la scelta: “Abbiamo voluto rilanciare e sperimentare, riconsegnando alla città uno spazio suggestivo immerso nella natura, un’area vasta e facilmente raggiungibile”.

La seconda novità illustrata dal primo cittadino riguarda gli orari degli appuntamenti culturali in programma che si svolgeranno anche nella fascia del tardo pomeriggio, alle 18.30. “La volontà di apportare questa modifica – afferma Piergallini – nasce dall’idea di lasciare a turisti e visitatori la sera libera al fine di dare loro più tempo a disposizione per scoprire la nostra città”.

Il calendario si aprirà il 20 giugno con “Sconfiniamo” e terminerà il 4 settembre con la presentazione del libro di Ermanna Zarroli sulla storia dell’istituzione Povera Costante Maria, proprietaria del ParcoArena. In caso di maltempo ci si sposterà al “Teatro delle Energie” per una capienza massima di 100 posti, solo la sfilata delle Eccellenze Marchigiane organizzata dalla CNA Picena si svolgerà sulla balconata del fiume Tesino per ragioni tecnico-organizzative.

Un ruolo chiave nello strutturare in maniera tempestiva l’agenda estiva è stato quello delle numerose associazioni presenti sul territorio che lavorano ormai da anni in sintonia con gli uffici comunali, grazie a meccanismi collaudati e precisi.

Lorenzo Rossi, assessore alla Promozione e al Turismo pone invece l’accento sugli appuntamenti che saranno dedicati agli anniversari della nascita di Sisto V, e la morte di Dante Alighieri, oltre alla sempre importante riconferma di Cabaret Amore Mio, che si svolgerà il 30 e il 31 Luglio. “Siamo riusciti ad ampliare la rete dei musei civici con lo spazio dedicato all’artista Gianni Ottaviani – sottolinea l’assessore – aggiungendo come le presenze in tv di Grottammare in numerose trasmissioni televisive stiano portando benefici in termini di visibilità a livello nazionale.

Tra gli altri appuntamenti vanno ricordati la conferma della programmazione cinematografica con “Cinema in Giardino” al Parco Comunale, e dell’iniziativa “Giochi in Grotta” dedicata ai giochi di ruolo e da tavolo.

Si prospetta quindi un elenco di eventi ricco e variegato, al quale hanno contributo le seguenti realtà associative: AMAT – Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Ambito Territoriale Sociale 21, Artistic Picenum, Blow Up, Associazione Culturale Mus.E, Associazione Euterpe e le altre, I Borghi Più Belli d’Italia, Il Cantafavole, Associazione Italiana Sommelier Marche, L’Onagro, Associazione Lido degli Aranci, Museo dell’Orologio, Musei Sistini del Piceno, Associazione Numeri 11, Over The Rainbow, Profili Artistici, Associazione Spazio Ludico, CNA di Ascoli Piceno, Diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripatransone, Montalto, Fondazione Gioventù Musicale d’Italia, Laboratorio Teatrale Re Nudo, Osservatorio Astronomico Colle Leone, Rs Project, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Utes – Università della Terza Età.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.