GROTTAMMARE – Una nuova location suggestiva tra aranci ed ulivi sarà lo sfondo principale del calendario degli eventi estivi grottammaresi dell’estate 2021. Si tratta del Parco Sisto V, situato tra Via Cagliata e Via Sant’Agostino, che potrà ospitare 199 spettatori, con posti prenotabili tramite la piattaforma Eventbrite.

Il sindaco Enrico Piergallini motiva senza indugi la scelta: “Abbiamo voluto rilanciare e sperimentare, riconsegnando alla città uno spazio suggestivo immerso nella natura, un’area vasta e facilmente raggiungibile”.

La seconda novità illustrata dal primo cittadino riguarda gli orari degli appuntamenti culturali in programma che si svolgeranno anche nella fascia del tardo pomeriggio, alle 18.30. “La volontà di apportare questa modifica – afferma Piergallini – nasce dall’idea di lasciare a turisti e visitatori la sera libera al fine di dare loro più tempo a disposizione per scoprire la nostra città”.

Il calendario si aprirà il 20 giugno con “Sconfiniamo” e terminerà il 4 settembre con la presentazione del libro di Ermanna Zarroli sulla storia dell’istituzione Povera Costante Maria, proprietaria del ParcoArena. In caso di maltempo ci si sposterà al “Teatro delle Energie” per una capienza massima di 100 posti, solo la sfilata delle Eccellenze Marchigiane organizzata dalla Cna Picena si svolgerà sulla balconata del fiume Tesino per ragioni tecnico-organizzative.

Un ruolo chiave nello strutturare in maniera tempestiva l’agenda estiva è stato quello delle numerose associazioni presenti sul territorio che lavorano ormai da anni in sintonia con gli uffici comunali, grazie a meccanismi collaudati e precisi.

Lorenzo Rossi, assessore alla Promozione e al Turismo pone invece l’accento sugli appuntamenti che saranno dedicati agli anniversari della nascita di Sisto V, e la morte di Dante Alighieri, oltre alla sempre importante riconferma di Cabaret Amore Mio, che si svolgerà il 30 e il 31 Luglio. “Siamo riusciti ad ampliare la rete dei musei civici con lo spazio dedicato all’artista Gianni Ottaviani – sottolinea l’assessore – aggiungendo come le presenze in tv di Grottammare in numerose trasmissioni televisive stiano portando benefici in termini di visibilità a livello nazionale.

Tra gli altri appuntamenti vanno ricordati la conferma della programmazione cinematografica con “Cinema in Giardino” al Parco Comunale, e dell’iniziativa “Giochi in Grotta” dedicata ai giochi di ruolo e da tavolo.

Si prospetta quindi un elenco di eventi ricco e variegato, al quale hanno contributo le seguenti realtà associative: Amat – Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Ambito Territoriale Sociale 21, Artistic Picenum, Blow Up, Associazione Culturale Mus.E, Associazione Euterpe e le altre, I Borghi Più Belli d’Italia, Il Cantafavole, Associazione Italiana Sommelier Marche, L’Onagro, Associazione Lido degli Aranci, Museo dell’Orologio, Musei Sistini del Piceno, Associazione Numeri 11, Over The Rainbow, Profili Artistici, Associazione Spazio Ludico, Cna di Ascoli Piceno, Diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripatransone, Montalto, Fondazione Gioventù Musicale d’Italia, Laboratorio Teatrale Re Nudo, Osservatorio Astronomico Colle Leone, Rs Project, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Utes – Università della Terza Età.

Di seguito il calendario completo degli eventi con date, orari e luoghi

20 giugno ParcoArena Sisto V ore 21

SCONFINIAMO

Giornata mondiale del Rifugiato con Piero Bartolo, Francesco Verducci e Lucio Matricardi 23 giugno ParcoArena Sisto V ore 17.30

0/100 FESTIVAL RETI DI CURA Musica e Gentilezza: carezze musicali dal cervello all’anima conferenza – concerto con Emiliano Toso e Daniel Lumera

a cura dell’Ambito Territoriale Sociale 21 26 giugno Ospitale – Casa delle Associazioni ore 17.30 V CENTENARIO DELLA NASCITA DI SISTO V Sisto V 500 anni: i doni alle terre del Piceno. Un percorso nei Musei Sistini a cura dei Musei Sistini del Piceno Teatro delle Energie ore 21 V CENTENARIO DELLA NASCITA DI SISTO V Il pontificato e la morte di Sisto V con Ernesta Argira, Michele Maccaroni, Eugenio Olivieri, Fabrizio Pagliaretta Tratto dall’omonimo dramma storico di Eleuterio Ausonio a cura dell’AMAT in collaborazione con l’ Associazione Profili Artistici 27 giugno Piazza Kursaal ore 12 XXIV PASSEGGIATA IN TANDEM a cura dell’ Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ParcoArena Sisto V ore 18,30

“RI…PARTIAMO CON L’UTES”

a cura dell’ UTES – Università della Terza Età di San Benedetto del Tronto 1 luglio Giardino Comunale ore 21.30

CINEMA IN GIARDINO anteprima stagione 2021 2-4 luglio Vecchio Incasato dalle ore 18,30

GIOCHI IN GROTTA Giochi di ruolo e giochi da tavolo per le vie del borgo con la partecipazione di Antonino Galimi – Etementaki 7 luglio Giardino Comunale ore 18

I MERCOLEDI D’AUTORE Gli anni del Collettivo Donne Una storia di Grottammare

presentazione del libro di Lina Lanciotti 9 luglio ParcoArena Sisto V ore 18,30 V CENTENARIO DELLA NASCITA DI SISTO V

L’Orlando furioso di Ludovico Ariosto

raccontato da Italo Calvino

voce recitante Piergiorgio Cinì

fisarmonica e corno Sergio Capoferri

a cura del Laboratorio Teatrale Re Nudo 10 luglio ParcoArena Sisto V ore 21

In occasione della Festa del Patrono

DIALETTI D’ESTATE

serata omaggio al mondo dialettale presentano Angelica Marcantoni e Vincenzo Massacci

con I Menestrelli e la compagnia Quinta Dimensione

a cura dell’Associazione Artistic Picenum 11 luglio ParcoArena Sisto V ore 18,30

VENTI DI MUSICA

TRIBUTO A RINO GAETANO

Osvaldo Bianchi & Luca Mongia in concerto

a cura dell’Associazione Culturale Mus.E 14 luglio Giardino Comunale ore 21.30

IL PAPA TOSTO

Felice Peretti, Papa Sisto V Presentazione del video promozionale su Sisto V di Giacomo Cagnetti e Rovero Impiglia 16 – 17 luglio ParcoArena Sisto V ore 18,30 VII CENTENARIO DELLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI

Dante e L’esilio – I e II Parte

con Giorgio Colangeli

a cura dell’Associazione L’Onagro 18 luglio ParcoArena Sisto V ore 18,30

NEL BLU DI GROTTAMMARE

Raccontiamo la Bandiera Blu 2021 a seguire

VIAGGIO NELLA MUSICA D’AUTORE ITALIANA

Officina d’autore in concerto

a cura dell’Associazione Culturale Mus.E 21 luglio Giardino Comunale ore 21.30

I MERCOLEDI D’AUTORE Fuori dai giochi La donna nello sport: discriminazioni culturali, economiche e legislative Presentazione del documentario Le Sfavorite di Linda Bagalini e Flavia Cellini 22 luglio ParcoArena Sisto V ore 21

APRITI CIELO! Sguardi curiosi alle meraviglie del cosmo

Walking on the Moon

in collaborazione con l’ Osservatorio Astronomico Colle Leone di Mosciano Sant’Angelo , L’Osservatorio Astronomico di Torino e Associazione Culturale Blow Up 23-25 luglio Vecchio incasato dalle ore 18

BORGO DIVINO

UN BORGO DA SCOPRIRE, TANTI VINI DA GUSTARE

Rassegna di cantine vinicole italiane con degustazioni guidate, area food e mostra mercato

a cura dell’Associazione i Borghi più belli d’Italia e dell’Associazione Italiana Somelier Marche 23 luglio ParcoArena Sisto V ore 21 VII CENTENARIO DELLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI

Inferna Danctis orkestra

Concerto per voce, percussioni e immagini sull’Inferno di Dante Alighieri con Vincenzo di Bonaventura

a cura dell’Associazione Blow Up 25 luglio ParcoArena Sisto V ore 18,30

XIX FESTIVAL LISZT

Anteprima Festival

Chopin incontra Liszt

Marcin Wieczorek pianoforte

a cura della Fondazione Gioventù Musicale d’Italia 28 luglio Chiesa di San Giovanni Battista ore 21 e ore 22 V CENTENARIO DELLA NASCITA DI SISTO V L’evoluzione della musica da Papa Sisto V

Davide Burani arpa, Michaela Milikova violino

a cura della Fondazione Gioventù Musicale d’Italia 30 – 31 luglio ParcoArena Sisto V ore 21

XXXVI FESTIVAL NAZIONALE DELL’UMORISMO CABARET amoremio! Emergenti in emergenza

presenta Stefano Vigilante venerdì 30 luglio Uccio De Santis sabato 31 luglio Arancia d’Oro 2021 Maurizio Lastrico 1 agosto Giardino Comunale ore 18.30 XXXVI FESTIVAL NAZIONALE DELL’UMORISMO CABARET amoremio! DOPOFESTIVAL Non è un libro

presentazione del libro di Enzo Iacchetti 2 agosto ParcoArena Sisto V ore 21 XXXVI FESTIVAL NAZIONALE DELL’UMORISMO CABARET amoremio! DOPO FESTIVAL … CABARETOUR, RIDENDO SOTTO LE STELLE Con Andrea Fratellini a cura dell’Associazione Lido degli Aranci 3 agosto Chiesa di San Pio V ore 21.15 OMAGGIO A DANTE ALIGHIERI E A PAPA SISTO V Voci recitanti, conferenza, recital pianistico a cura dell’Associazione Euterpe e le altre 4 agosto Giardino Comunale ore 18.30

I MERCOLEDI D’AUTORE La Strologa

presentazione del libro di Matilde Menicozzi 5 Agosto ParcoArena Sisto V ore 18,30

IL CANTAFAVOLE

Gianni Rodari in musica

di e con Gianluca Lalli

a cura dell’Associazione Il Cantafavole 6 agosto Piazza Peretti e Teatro dell’Arancio ore 18.30 GROTTAMMARE – CITTÀ DEL TEMPO Presentazione del restauro dell’orologio storico del Paese Alto a cura dell’Associazione Museo dell’Orologio ParcoArena Sisto V ore 21.30

FASHION MOOD ECCELLENZE IN PASSERELLA La sfilata delle eccellenze marchigiane

a cura del CNA di Ascoli Piceno 7 agosto ParcoArena Sisto V ore 18,30 V CENTENARIO DELLA NASCITA DI SISTO V

D’ogni Legge nemico e d’ogni Fede testi di Giordano Bruno

con Alessandro Pertosa, Eugenio Olivieri

a cura dell’Associazione L’Onagro 8 agosto ParcoArena Sisto V ore 18,30

VENTI DI MUSICA

VIAGGIO TRA ROCK E POESIA

Tracce D’Autore in concerto

a cura dell’Associazione Culturale Mus.E 11 agosto Giardino Comunale ore 18.30

I MERCOLEDI D’AUTORE Presentazione dei libri Atlante, viaggi e personaggi intorno al mondo di Corrado Ruggeri Si parte con Erika 59+1 esperienze e idee di viaggio di Erika Mariniello 12 agosto ParcoArena Sisto V ore 21.30 APRITI CIELO! Sguardi curiosi alle meraviglie del cosmo

I Giganti del Sistema Solare: Giove e Saturno in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico Colle Leone di Mosciano Sant’Angelo , L’Osservatorio Astronomico d Torino e Associazione Culturale Blow Up 13 agosto ParcoArena Sisto V ore 18,30 VII CENTENARIO DELLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI “La gloria della lingua” Dante e lo stilnovo

con Piergiorgio Cinì, Sergio Capoferri

a cura del Laboratorio Teatrale Re Nudo 14 agosto ParcoArena Sisto V ore 21

BUONA LA PRIMA …

spettacolo di varietà presentano Angelica Marcantoni e Giuseppe Cameli con Piero Massimo Macchini e I Jalisse

a cura dell’Associazione Artistic Picenum 15 agosto ParcoArena Sisto V ore 21

VENTI DI MUSICA

FANKINTOWN

Back to Black in concerto

a cura dell’Associazione Culturale Mus.E 17 agosto Logge di Piazza Peretti ore 18 V CENTENARIO DELLA NASCITA DI SISTO V Roma, l’Italia e L’Europa durante il pontificato di Sisto V Gli “Avvisi” dal 1595 al 1590 Presentazione dell’opera completa in tre volumi di Vincenzo Catani In collaborazione con la Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto 18 agosto Spiaggia fronte Kursaal ore 5.30

VII CENTENARIO DELLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI

Omaggio a Dante concerto all’Alba

a cura della Fondazione Gioventù Musicale d’Italia 19 agosto ParcoArena Sisto V ore 21.30

APRITI CIELO! Sguardi curiosi alle meraviglie del cosmo

Cento Miliardi di Stelle

in collaborazione con l’ Osservatorio Astronomico Colle Leone di Mosciano Sant’Angelo , L’Osservatorio Astronomico d Torino e Associazione Culturale Blow Up 20 agosto ParcoArena Sisto V ore 21 CabaNET AMORE MIO… Una rete da ridere a cura di Rs Project in collaborazione con l’Associazione Over The Rainbow 21 agosto Teatro delle Energie ore 21.30

XIX FESTIVAL LISZT

Serata inaugurale

Tamta Magradze pianoforte

a cura della Fondazione Gioventù Musicale d’Italia 22 agosto Teatro delle Energie ore 21,30

XIX FESTIVAL LISZT

Beethoven la Pastorale

Maurizio Baglini pianoforte

a cura della Fondazione Gioventù Musicale d’Italia 25 agosto Chiesa di San Pio V ore 21,15 V CENTENARIO DELLA NASCITA DI SISTO V Ancora musica e non solo in onore di Papa Sisto V danza rinascimentale, conferenza, recital pianistico, musica da cameraa cura dell’Associazione culturale Euterpe e le altre 26 agosto Teatro delle Energie ore 21.30

XIX FESTIVAL LISZT

Beethoven e le Sonate

Pierre Reach pianoforte

a cura della Fondazione Gioventù Musicale d’Italia 27 agosto ParcoArena Sisto V ore 18,30

OFFICINA TEATRALE

MONOLOGO DI NU COCCIAMATTE con Vincenzo Di Bonaventura liberamente ispirato al testo Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio di Remo Rapino

a cura dell’Associazione Blow Up 28 agosto Teatro delle Energie ore 21.30

XIX FESTIVAL LISZT

Liszt e Schumann

Nicolas Stavy pianoforte

a cura della Fondazione Gioventù Musicale d’Italia 29 agosto ParcoArena Sisto V ore 18.30 V CENTENARIO DELLA NASCITA DI SISTO V

Un Papa tosto La storia, le opere, i racconti con Valentina Illuminati e Gennaro Apicella a cura dell’Associazione Numeri 11 4 settembre Logge di Piazza Peretti ore 17 LA SCUOLA DEL CASTELLO Storie, canzoni e …macchie d’inchiostro Presentazione del libro di Ermanna Zarroli

Mercatini

tutti i martedì dalle ore 17.30

Corso Mazzini e Lungomare della Repubblica

MERCATINO DE LEGROTTE

tutti i mercoledì dalle ore 17.30

Lungomare De Gasperi – Lungomare sud

MERCATINO DELL’OLEANDRO

3-4 Luglio

Lungomare della Repubblica

DOVE IL GUSTO INCONTRA L’ARTE

a cura della Teor eventi

31 luglio e 1 agosto

Lungomare della Repubblica

XXIII MOSTRA MERCATO DELLA CALZATURA

a cura del Comune di Monte Urano

21 e 22 agosto dalle ore 10

Lungomare della Repubblica

CACTUS AL MARE

Mostra mercato di piante grasse

Passeggiate

mercoledì 4 e 18 agosto,

Parco Ciclistico “Daniela Calise” ore 18.30

ARCHEOLOGIA FERROVIARIA DI GROTTAMMARE

storia del depuratore

a cura Ingegner Oronzo Mauro, AISI – Associazione Italiana Storia dell’Ingegneria

venerdì 9 e 23 agosto

Piazza Peretti ore 18.30

TEMPUS FUGIT

passeggiata alla scoperta della storia del “tempo” negli orologi storici di Grottammare

a cura dell’Ing. Oronzo Mauro, Direttore del Museo dell’Orologio di Montefiore dell’Aso

Sabato 28 agosto

Piazza San Pio V ore 18.30

V CENTENARIO DELLA NASCITA DI SISTO V

Camminata per Sisto V

a cura dell’Usacli di San Benedetto del Tronto

Cinema in giardino

a cura del Cinema Margherita di Cupra Marittima

luglio e agosto

proiezione delle pellicole più importanti

della stagione cinematografica in corso

Giardino comunale ore 21.30

ingresso euro 5,5 ridotto euro 4,5

biglietto sostenitore euro 9 (sarà devoluto il 50% a sostegno dell’iniziativa ed il 50% per il noleggio film)

info 0735 778983 – www.cinemamargherita.com

