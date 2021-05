CUPRA MARITTIMA – Il Comune di Cupra annuncia che l’edizione 2021 della Fiera di Maggio non avrà luogo.

Di seguito la nota stampa.

Con grande rammarico ma con un forte senso di responsabilità comunichiamo che anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo, non ci sarà la Fiera di Maggio, in ottemperanza alle misure previste dai Dpcm in vigore che non ne consentono lo svolgimento. L’appuntamento, dunque, è rimandato a maggio 2022.

