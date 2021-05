SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Eccezionale concerto di chiusura della Stagione dei Concerti 2020-2021, realizzata dal Comune di San Benedetto del Tronto e dalla Fondazione Gioventù Musicale d’Italia. L’ultimo atto sarà domenica 30 maggio, alle ore 19.00, presso il Teatro Comunale Concordia di San Benedetto del Tronto, con Alessandro Carbonare Clarinet Trio, composto da Alessandro Carbonare al clarinetto e corno di bassetto, Giuseppe Muscogiuri al corno di bassetto e Luca Cipriano al corno di bassetto e clarinetto basso. Il Trio creato dal grande musicista spazia in un repertorio vario e stimolante, che attrae non solo gli amanti della musica classica, ma anche quelli del jazz, del klezmer, della musica popolare.

Alessandro Carbonare è un musicista di fama internazionale: solista, primo clarinetto dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia oltre che collaboratore storico di Claudio Abbado, Luca Cipriano, solista e camerista, membro stabile del PMCE (Parco della Musica Contemporanea Ensemble) e primo clarinetto dell’orchestra Roma Sinfonietta, e Giuseppe Muscogiuri, primo clarinetto della Fanfara della Polizia di Stato.

Alessandro Carbonare Clarinet Trio si è esibito per alcune tra le più importanti stagioni cameristiche italiane, come quelle dell’Accademia Chigiana di Siena, “Amici della Musica” di Firenze, per il festival “I Suoni delle Dolomiti” e il festival MITO. Numerose poi sono anche le partecipazioni ai programmi Rai, in diretta radiofonica e la stessa Rai e il programma Sky Classica hanno dedicato al trio alcune “cartoline-documentario”. All’attivo ci sono anche due pubblicazioni di CD: uno monografico con musiche originali di W. A. Mozart per tre corni di bassetto per la rivista Amdeus e l’altro dedicato al repertorio moderno per l’etichetta giapponese NAMI Records.

Il programma spazierà dalla musica classica dei divertimenti di Mozart alla musica contemporanea e Jazz di Chick Corea, a Gershwin, alla pizzica ed alla travolgente intensità propria della musica Kletzmer, con cui il trio ama chiudere i propri concerti.

Biglietti ancora disponibili su ciaotickets.it (online e presso rivendite autorizzate), prenotabili al numero 380 5921393 o acquistabili alla cassa del Teatro Concordia il giorno del concerto.

Programma:

W.A. MOZART

DIVERTIMENTO K439B N.1 PER TRE CORNI DI BASSETTO

Allegro, Adagio, Rondò allegro

S. TALLINI: C19 “CHICK” COREA: COREA JAZZ

SUITE, sui temi di “Armando’s Rhumba, Song for Sally e Spain (arr.

DE FILIPPO: PIZZICA E TASLIM GERSHWIN: 3 PRELUDES, Allegro ben ritmato e deciso, Andante con moto e poco rubato, Allegro (arr. L. Cipriano)

AA.VV.: KLEZMER SUITE, sui temi di Russia Melody e Odessa Bulgarish (arr. L. Cipriano)

