L’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore è stato introdotto in Italia dalla Legge 38 del 2010, che ha impegnato il Sistema Sanitario Nazionale ad occuparsi della materia in tutti gli ambiti assistenziali, al fine di assicurare ai pazienti supporto in ogni fase della vita e soprattutto nelle patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o le stesse risultano inadeguate ai fini della stabilizzazione della malattia.