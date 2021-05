Per evasione

GIULIANOVA – “I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Giulianova, ieri sera, hanno denunciato per evasione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo una 38enne, del luogo. La donna, infatti, agli arresti domiciliari, durante un controllo dei militari dell’Arma non è stata trovata in casa. È stata rintracciata poco dopo e ricondotta a casa”.

Così, in una nota diffusa il 28 maggio, il Comando Provinciale di Teramo.

