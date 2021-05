L’architetta Maria Pietrobelli della società CRAS, collaboratrice del Comune di San Benedetto del Tronto per l’attuazione di progetti comunitari, ha partecipato alla serie di eventi online organizzati dal Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia della Commissione Europea

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giovedì 27 maggio l’architetta Maria Pietrobelli della società CRAS, collaboratrice del Comune di San Benedetto del Tronto per l’attuazione di progetti comunitari, ha partecipato a “Get Ready for 2050”, serie di eventi online organizzati dal Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia della Commissione Europea pensati per le autorità locali e regionali e i loro stakeholder con l’obiettivo di fornire un supporto alla realizzazione e implementazione dei piani energetici e climatici.

L’architetta Pietrobelli ha relazionato nella sessione intitolata “How to successfully plan for the future” con un intervento sull’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai Piani d’Azione locali per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC).

L’esperienza è stata sviluppata nell’ambito del progetto Interreg Joint Secap, che ha promosso la pianificazione climatica ed energetica in otto aree pilota in Italia e Croazia, tra cui l’area della Riviera delle Palme composta dai comuni di San Benedetto del Tronto, Cupra Marittima, Grottammare, Monteprandone.

