di Gianluigi Clementi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per mezzo di una cerimonia online si è conclusa il 18 maggio la decima edizione della competizione di educazione finanziaria “Generation €uro Students’ Award”, il concorso pianificato dalla Banca Centrale Europea e rivolto agli studenti di quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado di ogni indirizzo

Il contest, articolato nella simulazione di decisioni politiche monetarie e svoltosi contestualmente in altri undici paesi dell’Eurosistema, ha visto il team “Rosetti Project” (composto da Luca Neroni 5A, Team Leader, Carlo Gagliardi 4D, Alessandro Capriotti 4D, Vincenzo Perazzoli 4D e Valerio Esposito 4D, coadiuvati dalla professoressa di inglese Serena Mascitti) rappresentare l’Italia, in qualità di squadra vincitrice nazionale.

Un’occasione straordinaria che ha sollecitato le riflessioni degli studenti vincitori. Per Luca Neroni: “Incontrare la presidente della BCE, Christine Lagarde, è stata un’esperienza indescrivibile. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato le squadre finaliste degli undici paesi Europei partecipanti, i rappresentanti delle banche centrali europee e la Presidente Lagarde. È stato un onore per tutti noi sentire pronunciare il nome della nostra città, San Benedetto del Tronto, e del nostro Liceo, proprio da una figura così prestigiosa. La Presidente ci ha elogiato per aver dimostrato coraggio, cooperazione, impegno e resilienza, mettendoci a nostro agio, dialogando con noi studenti in modo cordiale e quasi amichevole. All’evento abbiamo avuto la possibilità anche di relazionarci con il dottor Eugenio Gaiotti, Capo del Dipartimento Economia e statistica della Banca d’Italia, e con il dottor Gianluca Lonardo, Divisione Relazioni con i media, Banca D’Italia, che si sono complimentati con noi per l’ottimo lavoro svolto. Una grande soddisfazione che ha ripagato l’impegno profuso sin dalle prime fasi del progetto”.

Parole sentite, a cui si aggiungono quelle di Carlo Gagliardi, secondo il quale “l’incontro con la presidente Christine Lagarde è stato altamente formativo così come stimolante il suo intervento, con cui ha risposto alle nostre curiosità di natura economica e monetaria. Avrei preferito andare con il mio team a Francoforte ma anche online l’evento ci ha soddisfatto e ci ha permesso di sentirci parte integrante della comunità europea. Spero comunque, una volta terminata l’emergenza sanitaria, di poter fare un viaggio in quei luoghi, fulcro della nostra appartenenza all’Europa. Ringraziamo nuovamente la Dirigente Stefania Marini che ha reso possibile la realizzazione del progetto, la professoressa Serena Mascitti, referente del progetto, e tutte le componenti scolastiche che ci hanno supportato”.

Grazie ad un video diffuso dalla UE, è possibile ripercorrere la varie fasi dell’intera cerimonia, con gli interventi degli studenti del Rosetti a 11’, 1.02’, 1.35’ circa; il filmato è disponibile on line a questo link.

