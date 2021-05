MONTEPRANDONE – Di seguito una nota dell’associazione Questione Natura, giunta in redazione il 28 maggio.

Piazza dell’Aquila in colore. Le fioriere di Monteprandone hanno ripreso vita! Un progetto di Questione Natura in sinergia con Medihospes che gestisce il Cser La Clessidra – grazie alle responsabili Antonella e Alessandra e al sorriso contagioso di Celeste – e con il Comune di Monteprandone subito entusiasta dell’iniziativa.

Con il prezioso aiuto dei ragazzi il nostro progetto ha preso il via: La Lavanda e gli altri fiori hanno rimpiazzato le erbacce e insieme abbiamo potuto toccare la terra, le piante, assaporarne gli odori e studiare le sensazioni che ci trasmettono. E il risultato è l’arricchimento di un bene comune. Adesso i ragazzi potranno seguire con amore i risultati del nostro progetto: insieme siamo stati un team scoppiettante e la natura è tornata a salutare felice i concittadini e i turisti che passeggiando per le vie del borgo potranno godere di uno scenario più vivo e sereno, in sintonia con la cura nei dettagli del centro storico di Monteprandone. Il risultato è per voi. Grazie a tutti (In particolare a Michele e Peppino).

