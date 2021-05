TERAMO – “Stasera, intorno alle 19:30, una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta in località Croce del Fiore, nel comune di Bellante, a seguito di un incidente avvenuto con un mezzo agricolo”.

Così si apre la nota stampa diffusa il 27 maggio dal Comando Provinciale dei pompieri di Teramo: “Nell’incidente è rimasto coinvolto un trattore cingolato di marca Landini, utilizzato da un uomo di 71 anni impegnato a tagliare alcuni alberi in un fossato scosceso. Per cause in corso di accertamento da parte della Carabinieri della Stazione di Bellante, intervenuti sul posto, il conducente è rimasto schiacciato sotto il trattore”.

“I vigili del fuoco hanno utilizzato alcuni cuscini pneumatici sollevatori in dotazione per estrarlo da sotto il mezzo agricolo ed hanno fornito assistenza al personale sanitario del 118 di Sant’Omero che non ha potuto far altro che costatare la morte dell’uomo” concludono dal Comando.

